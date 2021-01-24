Похищенного харьковчанина нашли в соседней области и освободили: подробности спецоперации от полиции

Полиция разыскала похищенного 26-летнего харьковчанина, которого днем 21 января неизвестные силой усадили в автомобиль и увезли с парковки торгового центра на улице Академика Павлова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, о похищении мужчины 21 января около 15:00 в полицию сообщил очевидец. По его словам, среди дня на парковке торгового центра по улице Академика Павлова трое неизвестных силой затащили в автомобиль «Mercedes» мужчину, который при этом оказывал сопротивление.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа полиции обнаружила на парковке автомобиль «Лексус», на котором передвигался потерпевший, его личные вещи, документы и деньги.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, а также вводился план «Перехват».

Полицейские по записям с городских камер видеонаблюдения отследили маршрут передвижения похитителей.

Позже в Александрийском районе Кировоградской области на обочине дороги был обнаружен сожженный автомобиль, на котором похищенного вывезли из области. Людей внутри него не было.

Следователи опросили родственников похищенного 26-летнего харьковчанина. По их показаниям, мужчина временно нигде не работал, он часто помогал отцу, занимался бизнесом на ТЦ «Барабашово». Никаких кредитных или долговых обязательств семья не имела. Друзья потерпевшего также подтвердили, что парню никто не угрожал.

Вскоре правоохранители установили место, где удерживали похищенного харьковчанина. Как выяснилось, похищенного вывезли в Кировоградскую область, где силой удерживали в подвале. 23 января в ходе спецоперации полицейские нашли и освободили заложника и задержали двух человек, мужчин 46 и 45 лет, охранявших похищенного. Согласно санкции статьи им грозит до 10 лет лишения свободы.

Пострадавший был связан веревками, его постоянно избивали и унижали. Никаких требований к похищенному злоумышленники не выдвигали.

Следователям потерпевший сообщил, что днем ​​21 января он приехал в отделение почты, чтобы отправить посылку. Неожиданно к нему подошли трое неизвестных, один из которых начал его душить руками. Применяя силу, похитители заставили его сесть в автомобиль «Mercedes-Benz черного цвета, натянули на глаза шапку, а руки связали. Через некоторое время заложника пересадили в салон другого автомобиля, на котором привезли к дому, где удерживали несколько дней.

Полицейские обеспечили пострадавшему неотложную первоочередную медицинскую помощь и назначили освидетельствование в условиях медучреждения.

Сейчас правоохранители устанавливают заказчиков преступления и мотивы его совершения.





Агентство Телевидения Новости