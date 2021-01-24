В Украине за сутки зафиксировали 3 915 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 3 915 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"3 915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 января 2021 года. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 079 человек; летальных случаев - 83; выздоровело –5 407 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Таким образом, количество заболевших с начала пандемии в Украине составило 1 191 812 человек, 21 861 - умерли, выздоровели – 947 514 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области(320), а также в Ивано-Франковской (292), Киевской (242), Днепропетровской (236) областях и Киеве (240).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 240 случаев;

Винницкая область - 122 случая;

Волынская область - 73 случая;

Днепропетровская область - 236 случаев;

Донецкая область - 110 случаев;

Житомирская область - 164 случая;

Закарпатская область - 188 случаев;

Запорожская область - 198 случаев;

Ивано-Франковская область - 292 случая;

Киевская область - 242 случая;

Кировоградская область - 43 случая;

Луганская область - 79 случаев;

Львовская область - 320 случаев;

Николаевская область - 199 случаев;

Одесская область - 89 случаев;

Полтавская область - 141 случай;

Ровенская область - 96 случаев;

Сумская область - 118 случаев;

Тернопольская область - 119 случаев;

Харьковская область - 118 случаев;

Херсонская область - 104 случая;

Хмельницкая область - 203 случая;

Черкасская область - 78 случаев;

Черновицкая область - 186 случаев;

Черниговская область - 157 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 23 января, в Украине было зафиксировано 4 928 новых случаев COVID-19.

Агентство Телевидения Новости