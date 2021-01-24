В Украине за сутки зафиксировали 3 915 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 3 915 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"3 915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 января 2021 года. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 079 человек; летальных случаев - 83; выздоровело –5 407 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.
Таким образом, количество заболевших с начала пандемии в Украине составило 1 191 812 человек, 21 861 - умерли, выздоровели – 947 514 заболевших.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области(320), а также в Ивано-Франковской (292), Киевской (242), Днепропетровской (236) областях и Киеве (240).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 240 случаев;
Винницкая область - 122 случая;
Волынская область - 73 случая;
Днепропетровская область - 236 случаев;
Донецкая область - 110 случаев;
Житомирская область - 164 случая;
Закарпатская область - 188 случаев;
Запорожская область - 198 случаев;
Ивано-Франковская область - 292 случая;
Киевская область - 242 случая;
Кировоградская область - 43 случая;
Луганская область - 79 случаев;
Львовская область - 320 случаев;
Николаевская область - 199 случаев;
Одесская область - 89 случаев;
Полтавская область - 141 случай;
Ровенская область - 96 случаев;
Сумская область - 118 случаев;
Тернопольская область - 119 случаев;
Харьковская область - 118 случаев;
Херсонская область - 104 случая;
Хмельницкая область - 203 случая;
Черкасская область - 78 случаев;
Черновицкая область - 186 случаев;
Черниговская область - 157 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 23 января, в Украине было зафиксировано 4 928 новых случаев COVID-19.