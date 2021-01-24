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В Китае спасли семерых выживших при аварии на шахте, произошедшей 10 января

В Китае спасли семерых выживших при аварии на шахте, произошедшей 10 января

В Китае в воскресенье спасатели смогли вызволить семерых шахтеров, которые 10 января оказались под завалами в результате взрыва в строящейся шахте в провинции Шаньдун, передает South China Morning Post.

Еще 18 января стало известно, что с группой выживших шахтеров удалось установить связь: спасатели передали горнякам еду, лекарства, бумагу и карандаши, и вскоре получили записку с сообщением, что в живых остаются 12 человек из 22, находившихся в шахте в момент аварии.

Один из них позже умер из-за тяжелых ранений, еще с одним связь установить пока не удалось.

Первым из шахты подняли горняка, который оказался в ловушке в стороне от того места, где находилась основная группа людей и куда спускали еду и медикаменты.

Мужчина был сильно истощен, его сразу отправили в больницу. Еще шестерых выживших вытащили группами по три человека.

Спасательная операция продолжается.

 

Агентство Телевидения Новости

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