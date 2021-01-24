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Макгрегор нокаутирован первый раз в карьере

Макгрегор нокаутирован первый раз в карьере

Эпатажный Конор Макгрегор потерпел тяжелейшее поражение.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, вернувшийся в октагон после более чем годового простоя, дрался в главном бою UFC 257 на "бойцовском острове" близ Абу-Даби против американца Дастина Порье.

К середине второго раунда Порье "обездвижил" Макгрегора лоукиками в ногу, после чего зрелищно нокаутировал.

Это первое поражение нокаутом в карьере 32-летнего Макгрегора. Всего же ирландец проиграл уже в 5-й раз и при этом во второй за последние три боя.


Агентство Телевидения Новости

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