Макгрегор нокаутирован первый раз в карьере

Эпатажный Конор Макгрегор потерпел тяжелейшее поражение.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, вернувшийся в октагон после более чем годового простоя, дрался в главном бою UFC 257 на "бойцовском острове" близ Абу-Даби против американца Дастина Порье.

К середине второго раунда Порье "обездвижил" Макгрегора лоукиками в ногу, после чего зрелищно нокаутировал.

Это первое поражение нокаутом в карьере 32-летнего Макгрегора. Всего же ирландец проиграл уже в 5-й раз и при этом во второй за последние три боя.





Агентство Телевидения Новости