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Команда украинского футболиста нанесла крупное поражение лидеру чемпионата Италии

Команда украинского футболиста нанесла крупное поражение лидеру чемпионата Италии

"Милан" потерпел самое крупное поражение в сезоне. Обидчиком "Милана" стал клуб украинца Руслана Малиновского "Аталанта" из Бергамо.

"Аталанта" в 19-м туре серии "А" одержала победу над "Миланом" 3:0. Правда, Малиновский имел лишь опосредованное отношение к этой победе. руслан вышел на поле на замену на заключительной, 90-й минуте матча.

В турнирной таблице Серии "А" "Милан" удерживает за собой 1-е место, опережая на 2 очка ближайших преследователей - земляков из миланского "Интера".


Агентство Телевидения Новости

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