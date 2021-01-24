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На Гоптовке служебная собака нашла наркотики в обуви у супругов-пенсионеров: на нарушителей составили протокол

На Гоптовке служебная собака нашла наркотики в обуви у супругов-пенсионеров: на нарушителей составили протокол

В пункте пропуска «Гоптовка» на Харьковщине таможенники выявили у пары супругов-пенсионеров, которые ехали в РФ, запрещенное вещество, которое они пытались переправить через границу Украины в обуви.

Об этом сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.

Как отмечается, когда мужчина и женщина, граждане Украины, подавали документы для таможенного оформления, на их личные вещи среагировала служебная собака по кличке Арчи.

Однако во время устного опроса супруги отрицали наличие у них запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины товаров.

«Во время досмотра вещей наш четырехлапый ловкач сработал на пару женской обуви, которая находилась в пакете, и аналогичную пару обуви, только во второй сумке. В полостях, под стельками левой и правой пары обуви каждой из них, были обнаружены полиэтиленовые свертки с веществом светло-голубого цвета - четыре свертка общим весом 230 грамм», - рассказали таможенники, добавив, что указанные действия имеют признаки нарушения, предусмотренного ч. 1 ст.483 Таможенного кодекса Украины.

На нарушителей таможенных правил составлен протокол, а найденное вещество изъято для проведения дополнительного определения.

Агентство Телевидения Новости

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