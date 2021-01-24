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В мире количество выявленных случаев COVID-19 приближается к 99 миллионам

В мире количество выявленных случаев COVID-19 приближается к 99 миллионам

В мире число выявленных заражений коронавирусной инфекцией с начала пандемии на сегодня достигло 98 728 154 случаев.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 2 120 414 человек, выздоровели около 70 миллионов человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 24  991 748 инфицированных COVID-19, зафиксировано 417 399 летальных исходов, вылечились около 15 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев с начала пандемии составило 10 654 533, число скончавшихся - 153 339, поправились более 10,3 млн заболевших.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 816 254 заболевших, из них умерли 216 445 человек, вылечились более 7,7 млн. заболевших.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 273,3.

В США на 1 млн жителей скончались 1 288 человек, в Индии - 1 111, в Бразилии - 1 014.

 

Агентство Телевидения Новости

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