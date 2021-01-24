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Команда, не выигрывавшая до сих пор ни одного трофея, добилась громкой победы

Команда, не выигрывавшая до сих пор ни одного трофея, добилась громкой победы

Новая страница в истории.

В аргентинском городе Кордова состоялся финал Копа Судамерикана - второго по престижности клубного турнира в Южной Америке после Копа Либертадорес.

В финал Копа Судамерикана пробились две команды из Аргентины - "Ланус" из пригорода Буэнос-Айреса и "Дифенса и Хустисия" из Флоренсио-Варелы.

У "Дифенса и Хустисии", главным тренером которой с минувшего года является в недавнем известный аргентинский футболист Эрнан Креспо, до сих пор не было вообще ни одного завоеванного трофея. Единственной наградой было "серебро" чемпионата Аргентины 2018/19 гг.

И, вот, теперь, появился первый трофей. Причем сразу столь значимый. "Дифенса и Хустисия" победила "Ланус" 3:0 и стала обладателем Копа Судамерикана.


Агентство Телевидения Новости

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