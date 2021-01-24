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Боксер, побывавший в нокдауне, при падении ещё и сломал ногу

Боксер, побывавший в нокдауне, при падении ещё и сломал ногу

Соперники поочередно отправляли друг друга в нокдаун. Закончилось же всё тяжелейшей травмой.

В Екатеринбурге (Россия) в главном поединке вечера бокса дрались в рамках легкого веса (до 61,2 кг) россиянин Дмитрий Юн и Жора Амазарян из Армении.

За 30 секунд до конца 2-го раунда Юн отправил Амазаряна в нокдаун.

А на последних секундах 4-го раунда уже Амазарян уронил Юна. При этом россиянин, падая, весом своего тела надавил себе на ногу. Поднявшись на ноги, он, хромая, добрался после гонга в свой угол.

Но выйти на 5-й раунд Юн уже не смог. С ринга его унесли на носилках. Рентген показал, что при падении он получил перелом ноги.


Агентство Телевидения Новости

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