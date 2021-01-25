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Пожар в доме престарелых: умер один из спасенных

Пожар в доме престарелых: умер один из спасенных

83-летний мужчина, который был прикован к постели, умер в харьковском хосписе больницы №17, куда его перевели после пожара в пансионате "Золотое время". Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на заместителя Харьковского городского головы Светлану Горбунову-Рубан. По ее словам, смерть связана с возрастом человека и общим состоянием, а не с пожаром.

"Смерть этого человека никак не связана с пожаром. Это очень пожилой человек, который с сентября месяца лежала в том заведении, потом его перевели к нам", - сказала заместитель мэра.

Информацию о смерти пациента также подтвердил главный врач 17 больницы Дмитрий Черепов.

Агентство Телевидения Новости

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