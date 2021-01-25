Зимний локдаун закончился: какие ограничения действуют с сегодняшнего дня?

Январский жесткий карантин в Украине закончился, страна с понедельника, 25 января, возвращается к карантинным ограничениям, действовавших в декабре 2020 года.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что с 25 января страна возвращается к ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.

В частности, в Украине запрещается проведение массовых культурных, спортивных, социальных, рекламных мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдается дистанция 1,5 метра между участниками; работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест в одном зале.

Не разрешена работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов навынос). При этом проведение расчетных операций прекращают после 22:00.

Также запрещены: проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга, проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

Иностранцам запрещено пересечение границы, а также пересечение КПВВ на территорию неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей и аннексированного Россией Крыма без наличия полиса страхования (исключения в отдельных случаях).

Запрещается прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах более одного человека находится на 10 квадратных метрах, пребывание в общественном транспорте и в общественных зданиях и сооружениях без надетой маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность.

Запрещено посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебных заведений, а также посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.

Не разрешается проведение плановых мероприятий госпитализации (кроме паллиативной помощи, помощи роженицам, новорожденным, , лечении онкобольных, высокоспециализированная медпомощь и другая неотложная медпомощь).

Запрещено проводить религиозные мероприятия в помещениях при условии присутствия более чем одного человека на 5 кв.м, а на открытом воздухе - при несоблюдении дистанции 1,5 м между присутствующими.

Не могут работать спортивные залы и фитнес-центры, если в них находится более одного человека на 20 кв.м.

Агентство Телевидения Новости