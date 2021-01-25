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В Украине 2 516 новых случаев COVID-19

В Украине 2 516 новых случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2 516 новых случаев коронавируса. Это минимум с 14 сентября, когда было подтверждено 2 462 случая. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Больше всего новых случаев COVID выявили в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и Киеве (146). Среди заболевших - 95 детей и 87 медработников. За сутки были госпитализированы 1166 человек, выздоровели - 5783, скончались - 63.

Всего за вчера было проведено 13 962 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 10 573, методом ИФА - 3 389.

С начала пандемии в стране зафиксировали 1 миллион 194 тысячи 328 случаев COVID-19, летальных случаев - 21 924, выздоровели 953 297. Активными больными остаются 241 031 пациент.

 

Агентство Телевидения Новости

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