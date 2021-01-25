В трех районах города частично отключено водоснабжение

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк), ул. Академика Павлова, 319 (п. №8, стояк), ул. Пестеля (ч/с), ул. Проспектная (ч/с), ул. Вятская (ч/с), ул. Приходьковская (ч/с), ул. Соединенная (ч/с), ул. Ново-Харьковская (ч/с), ул. Минераловодская (ч/с), ул. Галинская (ч/с), ул. Никоновская (ч/с), ул. Новошишковская (ч/с), ул. Шишковская (ч/с), ул. Чебышева (ч/с) до 20:00 25.01.21 г.

А также:

Индустриальный район:

б-р Грицевца, 6 (п. №3, стояк) до 17:00 25.01.21 г., пер. Квитучий , пер. Артельный, ул. Семиградская , ул. Роганская, 182 (п. №4, стояк) до 20:00 25.01.21 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 71-в (п. №1, стояк) до 17:00 25.01.21 г.; ул. Светлая, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 25.01.21 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 12/21 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 25.01.21 г.

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