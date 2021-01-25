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В Харькове кинули гранату в члена организации «Мы – харьковчане»

В Харькове кинули гранату в члена организации «Мы – харьковчане»

Сегодня ночью, 25 января, в Харькове произошло покушение на члена организации «Мы – харьковчане» Алексея Поликашова. Об этом сообщают городские Telegram-каналы.

Как рассказал его брат, нападение произошло, когда они шли домой. На улице Зубенко, 52 неизвестный набросился, нанес удар по голове, а после бросил гранату. Одному из мужчин удалось откинуть гранату ногой. Затем последовал взрыв.

В результате происшествия пострадали оба мужчины. Их доставили в больницу.

В городе объявили «План перехват».

Агентство Телевидения Новости

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