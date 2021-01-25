Президент Украины отмечает 43-летие

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отмечает свой 43-й День рождения. По случаю Дня рождения глава государства опубликовал на своей странице в Инстаграме фото со спортивной тренировки и заявил, что чувствует себя на 30.

"7 на часах, 43 по паспорту, 30 в душе", - подписал Зеленский фото.

Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

Как говорится в биографии Президента на официальном интернет-представительстве Главы государства, Зеленский имеет высшее образование - в 1995-2000 гг. учился в Киевском национальном экономическом университете по специальности «Правоведение», получил квалификацию юриста.

В 1997-2003 гг. работал актером, сценаристом, художественным руководителем команды Клуба веселых и находчивых «Квартал 95». С 2003 по 2011 гг. - художественный руководитель в обществе с ограниченной ответственностью «Студия «Квартал 95». 2011-2012 гг. - генеральный продюсер в частном акционерном обществе «Телеканал «Интер». 2013-2019 гг. - художественный руководитель в обществе с ограниченной ответственностью «Студия «Квартал 95». Основатель ОО «Молодежный центр «Лига смеха».

В творческом активе имеет 10 полнометражных игровых фильмов. Обладатель свыше 30 наград Национальной телевизионной премии Украины «Телетриумф». Является также обладателем премий и лауреатом многих международных кино-, телефестивалей и медиафорумов.

Сыграл главную роль в сериале «Слуга народа», который стал лауреатом международной кинопремии WorldFest Remi Award (США, 2016) и попал в четверку финалистов в категории комедийных фильмов на Seoul International Drama Awards (Южная Корея). Также «Слуга народа» был удостоен награды Intermedia Globe SILVER в категории «Развлекательные телевизионные сериалы» на международном фестивале медиаконтента WorldMediaFestival в Гамбурге (Германия).

С самого начала боевых действий на Донбассе вместе со студией «Квартал 95» Зеленский помогал армии. Актеры передавали бойцам денежные средства, технику, посещали с концертами передовую и разные воинские части.

Беспартийный. Женат. Супруга - Елена Владимировна Зеленская. Имеет дочь Александру и сына Кирилла.

21 апреля 2019 года Владимир Зеленский был избран Президентом Украины на очередных выборах, получив поддержку 73,22% избирателей. 20 мая принес присягу перед народом Украины как глава государства.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

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