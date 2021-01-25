Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:42
Просмотров: 108

Украина вернется к адаптивному карантину: Минздрав планирует определить карантинные зоны

Украина вернется к адаптивному карантину: Минздрав планирует определить карантинные зоны

Министерство здравоохранения Украины планирует провести анализ эпидемиологической ситуации в регионах Украины в течение ближайшей недели, после чего будут определены карантинные зоны. Об этом на пресс-брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. 

"Теперь мы живем в общих карантинных ограничениях. Мы в течение этой недели проанализируем ситуацию. В том числе в разрезе регионов - где какая ситуация эпидемиологическая. Мы хотим вернуться к адаптивному карантину. Но для того, чтобы вернуться, чтобы это было эффективно, нам нужно проанализировать, как отличается ситуация в одном регионе и другом", - сказал министр.

 

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 