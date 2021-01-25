Украина вернется к адаптивному карантину: Минздрав планирует определить карантинные зоны

Министерство здравоохранения Украины планирует провести анализ эпидемиологической ситуации в регионах Украины в течение ближайшей недели, после чего будут определены карантинные зоны. Об этом на пресс-брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Теперь мы живем в общих карантинных ограничениях. Мы в течение этой недели проанализируем ситуацию. В том числе в разрезе регионов - где какая ситуация эпидемиологическая. Мы хотим вернуться к адаптивному карантину. Но для того, чтобы вернуться, чтобы это было эффективно, нам нужно проанализировать, как отличается ситуация в одном регионе и другом", - сказал министр.

Агентство Телевидения Новости