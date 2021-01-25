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Покушение на члена организации «Мы – харьковчане»: подробности от полиции

Покушение на члена организации «Мы – харьковчане»: подробности от полиции

24 января в 23:30 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 2 поступило сообщение от мужчины о том, что неизвестный бросил гранату в сторону его брата и скрылся.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, во время проверки информации 38-летний пострадавший рассказал, что у дома №52 по улице Владислава Зубенко неизвестный гражданин ударил его по голове, бросил под ноги предмет, похожий на гранату, и убежал. Мужчина успел отбросить его в сторону, после чего раздался хлопок. С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

38-летний мужчина с травмой, полученной в результате удара по голове, госпитализирован в больницу.

В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления.

Агентство Телевидения Новости

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