На этой неделе в Раде рассмотрят ходатайство по выборам мэра Харькова

Комитет Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения должен в среду 27 января рассмотреть ходатайство Харьковского городского совета по проведению выборов мэра. Об этом сообщил замглавы комитета Александр Качура.

“По результатам моего обращения вопрос проведения выборов мера Харькова будет рассмотрен Комитетом ВР организации гос. власти и местного самоуправления 27 января”, - написал Качура.

Он также опубликовал скан ответа руководителя комитета Андрея Клочко на его обращение.

Верховная Рада получила обращение на прошлой неделе. Датой отправки значится 31 декабря.

Напомним, перевыборы в Харькове состояться из-за смерти мэра Геннадия Кернеса.

Агентство Телевидения Новости