Стрельба в США: погибли пять человек, включая беременную женщину

Вследствие массовой стрельбы в американском городе Индианаполисе погибли пять человек, включая беременную женщину. Об этом сообщает NBC News.

По информации местной полиции, сначала правоохранители обнаружили раненого подростка в северо-восточной части города, который, по предварительным данным, выжил, а позже в доме неподалеку полиция идентифицировала тела еще пяти человек, среди которых была беременная женщина. Ее пытались реанимировать, но в больнице она скончалась.

Как отмечается, власти города назвали трагедию «актом массового убийства» и сейчас расследуют все обстоятельства инцидента.

По предварительной информации, мотив преступления пока не определен, но полиция не связывает его причины с наркотиками либо торговлей оружием. Также предполагается, что нападавших могло быть несколько.

Агентство Телевидения Новости