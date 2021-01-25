В Харькове псевдоарендатор напал на хозяйку квартиры и ограбил ее

К правоохранителям обратилась 55-летняя харьковчанка и заявила о нападении.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, потерпевшая сдает в аренду жилые помещения. В тот день она договорилась о встрече с возможным арендатором. Когда открыла незнакомцу дверь квартиры, он ударил ее в лицо. Женщина потеряла сознание, а когда пришла в себя, обнаружила отсутствие на шее золотой цепочки.

Полицейские установили и задержали мужчину, причастного к совершению преступления. Им оказался 44-летний ранее судимый житель Сумской области. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости