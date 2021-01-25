Кипр откроет границы для украинцев

С 1 марта пассажиры из 56 стран смогут посещать Кипр. Об этом сообщил заместитель министра туризма страны Саввас Пердиос.

В их число входят страны ЕС, Великобритания, Украина, Беларусь, Россия и некоторые другие. Эти страны разделят на три категории в зависимости от ситуации с коронавирусом в них. Представители стран "красной" категории будут сдавать ПЦР-тест дважды: до вылета из своей страны и по прибытии. "Оранжевой" – только по прибытии. Для "зеленой" категории тест не понадобится. Допускать в страну будут только тех, у кого ПЦР-тест по прилете окажется отрицательным. Все тесты проводятся за счет туристов.

Замминистра добавил, что в новом году Кипр будет стимулировать туристов не только на пляжный отдых в стране, но и на посещение природных объектов, гор, винных троп.

Воздушное сообщение Кипра в настоящее время осуществляется лишь с несколькими странами: Грецией, Великобританией, Россией, Ливаном, Египтом и странами Персидского залива.

Количество рейсов в 2020 году сократилось на 53%, а число туристов упало на 80% в годовом измерении. В 2019 году Кипр посетили почти четыре миллиона человек.

Сейчас на Кипре установлен жесткий карантин: работают только основные предприятия и действует комендантский час в ночное время. Вакцинация осуществляется медленными темпами, но власти заявляют, что большинство людей будут вакцинированы к началу лета.

Агентство Телевидения Новости