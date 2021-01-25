ЕС хочет ужесточить правила въезда в страны из-за мутаций COVID

Еврокомиссия рекомендовала ужесточить правила въезда в страны Евросоюза из третьих стран. Такие меры хотят принять в связи с новыми мутациями коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

В частности, Комиссия предлагает ввести такие меры:

Обязательное тестирование на коронавирус перед вылетом, не позднее 72 часов до въезда в ЕС. Граждане ЕС и члены их семей могут пройти тестирование по прибытию.

При въезде в ЕС из регионов, где были выявлены опасные мутации коронавируса, рекомендуется ввести обязательную самоизоляцию или карантин на 14 дней. Также по прибытию путешественники должны пройти тест на COVID.

Обязательная регистрация пассажиров через соответствующую форму.

Далее рекомендации будут рассмотрены Советом Европы. Первое их обсуждение состоится сегодня, 25 января. При этом каждые две недели планируется пересмотр списка стран, которым разрешен въезд в ЕС.

Агентство Телевидения Новости