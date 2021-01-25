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"Тарифные" протесты возле Офиса президента: произошла потасовка

Тарифные протесты возле Офиса президента: произошла потасовка

В Киеве люди устроили тарифный протест. Протестующие под Офисом президента Украины выступают за снижение цен на газ. Там собралось около 200 человек.

В ходе протеста произошла потасовка между правоохранителями и протестующими.

Сейчас ситуация под госзданием спокойная, на месте десятки правоохранителей, которые контролируют ситуацию.

Отметим, сегодня в Харьковской, Полтавской, Житомирской и Херсонской областях возобновились акции протеста из-за тарифов на газ.

Агентство Телевидения Новости

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