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"Тарифные" протесты возле Офиса президента: произошла потасовка
В Киеве люди устроили тарифный протест. Протестующие под Офисом президента Украины выступают за снижение цен на газ. Там собралось около 200 человек.
В ходе протеста произошла потасовка между правоохранителями и протестующими.
Сейчас ситуация под госзданием спокойная, на месте десятки правоохранителей, которые контролируют ситуацию.
Отметим, сегодня в Харьковской, Полтавской, Житомирской и Херсонской областях возобновились акции протеста из-за тарифов на газ.
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