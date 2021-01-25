Внеочередные выборы мэра Харькова: Рада получила лишь часть документов

В Верховную Раду поступила только часть необходимых документов о внеочередных выборах мэра Харькова, сказал спикер парламента Дмитрий Разумков во время брифинга в понедельник.

"Что касается выборов в Харькове, к нам поступила только часть необходимого пакета документов, а именно только письмо. Должны быть дополнительные материалы для того, чтобы Верховная Рада начала рассмотрение этого вопроса. На сегодня его нет. Когда он появится, мне сложно ответить, потому что мяч на поле Харьковского городского совета ", - отметил Разумков.

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