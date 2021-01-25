Локдаун закончился: открылись заведения общепита, магазины одежды, спортзалы и учреждения культуры
Добридень, давайте виміряємо температуру. Давайте ручку, прошу, все добре.
На входе измеряют температуру клиентам, в одном зале заведения позволяют находиться 15 людям, дезинфицируют после каждого посетителя.
Елена Третецкая, экспертка с гостеприимства:
Під час локдауну наші зали були закриті. Ми працювали лише на драйві і була доставка, а також ми працювали на експресо ки. Кожен наш клієнт міг зробити замовлення через віконце.
Сегодня открылись заведения общественного питания, магазины одежды, спортзалы и учреждения культуры. С 8 января, именно тогда началась общенациональная локдаун, люди говорят, соскучились по посиделкам в любимых кафешках и по обычному шопингу.
Анастасия, посетительница:
Магазины одежды, не хватает немножко этого. В принципе, походить, посидеть где-то, провести приятно время. А так сидишь дома, грустно, скучно.
Мария, посетительница:
- А одежу хотілось купувати? – Ну, більше хотелось покушать.
Виталий, посетитель:
Мне вообще без разницы. Был локдаун, не было локдауна. Сидел дома да и всё.
Тренажерка пустовала две недели: им не позволяли работать даже с ограничениями. В первый день работы в спортивных залах в разы меньше посетителей. Администратор Татьяна рассказывает, более 50% клиентов еще не вернулись к занятиям. Работают здесь по всем нормам: ограничили количество людей на групповых занятиях, на тренажерах через один развешаны желтые запрещающие ленты, а на входе измеряют температуру клиентам.
Татьяна Лебедева, администратор:
Дивіться, ми дезінфікуємо поверхності кожні три години, провітрюємо приміщення кожний час, у нас є обмеження у кардіозоні так, як написано у постанові. Є у багатьох зонах у нас антисептики та рушники.
Денис Федяев, посетитель спортзала:
Очень рад, что есть возможность заниматься, потому что практически уже год карантина и конечно же хочется держать себя в тонусе.
У школы - толпа родителей. В связи с карантином мам и пап не пускают в здание, поэтому те ждут своих чад во дворе. Говорят, что многим дистанционное обучение далось довольно сложно: ведь совмещать работу и круглосуточный уход за детьми трудно. Легче тем, у кого дети старше.
Геннадий, отец:
Вона самостійна дівчинка, вона сама навчається, але у школі все-таки краще.
За минувшие сутки на Харьковщине заболели на ковид 50 человек. В Минздраве сообщают, на прошлой неделе в Украине было выявлено чуть более тридцати тысяч случаев заболевания, что почти на четырнадцать тысяч меньше по сравнению с неделей позапрошлой.