Локдаун закончился: открылись заведения общепита, магазины одежды, спортзалы и учреждения культуры

Добридень, давайте виміряємо температуру. Давайте ручку, прошу, все добре.

На входе измеряют температуру клиентам, в одном зале заведения позволяют находиться 15 людям, дезинфицируют после каждого посетителя.

Елена Третецкая, экспертка с гостеприимства:

Під час локдауну наші зали були закриті. Ми працювали лише на драйві і була доставка, а також ми працювали на експресо ки. Кожен наш клієнт міг зробити замовлення через віконце.

Сегодня открылись заведения общественного питания, магазины одежды, спортзалы и учреждения культуры. С 8 января, именно тогда началась общенациональная локдаун, люди говорят, соскучились по посиделкам в любимых кафешках и по обычному шопингу.

Анастасия, посетительница:

Магазины одежды, не хватает немножко этого. В принципе, походить, посидеть где-то, провести приятно время. А так сидишь дома, грустно, скучно.

Мария, посетительница:

- А одежу хотілось купувати? – Ну, більше хотелось покушать.

Виталий, посетитель:

Мне вообще без разницы. Был локдаун, не было локдауна. Сидел дома да и всё.

Тренажерка пустовала две недели: им не позволяли работать даже с ограничениями. В первый день работы в спортивных залах в разы меньше посетителей. Администратор Татьяна рассказывает, более 50% клиентов еще не вернулись к занятиям. Работают здесь по всем нормам: ограничили количество людей на групповых занятиях, на тренажерах через один развешаны желтые запрещающие ленты, а на входе измеряют температуру клиентам.

Татьяна Лебедева, администратор:

Дивіться, ми дезінфікуємо поверхності кожні три години, провітрюємо приміщення кожний час, у нас є обмеження у кардіозоні так, як написано у постанові. Є у багатьох зонах у нас антисептики та рушники.

Денис Федяев, посетитель спортзала:

Очень рад, что есть возможность заниматься, потому что практически уже год карантина и конечно же хочется держать себя в тонусе.

У школы - толпа родителей. В связи с карантином мам и пап не пускают в здание, поэтому те ждут своих чад во дворе. Говорят, что многим дистанционное обучение далось довольно сложно: ведь совмещать работу и круглосуточный уход за детьми трудно. Легче тем, у кого дети старше.

Геннадий, отец:

Вона самостійна дівчинка, вона сама навчається, але у школі все-таки краще.

За минувшие сутки на Харьковщине заболели на ковид 50 человек. В Минздраве сообщают, на прошлой неделе в Украине было выявлено чуть более тридцати тысяч случаев заболевания, что почти на четырнадцать тысяч меньше по сравнению с неделей позапрошлой.

Агентство Телевидения Новости