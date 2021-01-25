Часть Салтовки без воды: на Проспектной устраняют аварию на водопроводе

Бригады КП «Харьковводоканал» оперативно устраняют повреждение на водопроводе по ул. Проспектной, 1. Об этом сегодня, 25 января, сообщил заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.

«На данном участке выполняем работы по ликвидации повреждения на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм. Применяем спецтехнику, поскольку ликвидация аварийной ситуации усложняется высоким уровнем грунтовых вод. Работы планируем завершить сегодня до 22:00», - отметил он.

В связи с ликвидацией аварии временно прекращено водоснабжение части абонентов Киевского района. Воду жителям подвозят автоцистернами. О ремонтных работах абонентам сообщили через sms-сообщения и такую же информацию передали в информационно-диспетчерскую службу «15-62».

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