"Я получил сзади удар по голове. И буквально через секунду увидел под ногами гранату"

Типичный двор с многоэтажками на Салтовке. Улица Владислава Зубенко. Накануне вечером здесь произошел громкий инцидент.

Елена, пенсионерка:

Ми чули глухий вибух. Сильний вибух. Глухий. Зовсім не схожий на фейєрверк. Це було за нашим будинком і десь за яром. Це декілька людей, вікна яких виходять на той бік, це можуть підтвердити.

Как оказалось, взорвалась граната. Объектом нападения стал представитель одной из общественных организаций Алексей Поликашов. Он возвращался с братом домой после того, как поставил машину на стоянку.

Алексей Поликашов, жертва нападения:

Я получил сзади удар по голове. И буквально через секунду увидел на земле практически под ногами у себя гранату. По внешним признакам это была граната РГД-5. Брат, имея военную подготовку, схватил гранату, откинул в сторону.

После чего братья Поликашовы, как рассказал Алексей, упали на землю, и раздался взрыв. К счастью обломки разлетелись таким образом, что никто не оказался в зоне поражения. Правда, Алексей Поликашов получил черепно-мозговую травму от удара по голове. Уголовное производство было открыто по статье "хулиганство", но сегодня переквалифицировано уже по статье "умышленное убийство двух или более лиц".

Эвелина Черепахина, пресс-офицер Московского райотдела полиции:

Санкція данної статті предполагає до 15-ти років позбавлення волі, або довічне ув'язнення. Наразі потерпілий знахолдиться у лікарні внаслідок травми, яку він отримав.

Пока у полицейских нет подозреваемого. По информации, которую озвучила пресс-офицер полиции, нападавший был в черной одежде. Что касается версий нападения, Алексей Поликашов считает, что заказать его убийство могли те, кому мешает его общественная деятельность.

Агентство Телевидения Новости