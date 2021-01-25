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Три нокдауна и нокаут
Избиваемый боксер раз за разом падал, но не желал сдаваться
В американском городе Анкассвилл (штат Коннектикут) состоялся вечер бокса. Американские боксеры Раис Алим и Вик Пасильяс оспаривали титул «временного» чемпиона WBA во втором легчайшем весе.
Алим четырежды ронял Пасильяса. Трижды рефери отсчитывал нокдауны и, наконец, после падения Пасильса в 11-м раунде зафиксировал победу Алима нокаутом.
У Алима, не знающего поражений на профессиональном ринге, это 18-я победа в 18-ти боях. При этом 12 одержаны нокаутом.
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