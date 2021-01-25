От крупного бизнеса в местный бюджет Харьковщины поступило более 2,7 миллиарда гривен

В 2020 году крупные плательщики налогов, которые находились на обслуживании в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС, перечислили в местный бюджет более 2,7 млрд. грн., что на 85 млн. грн. (3,2%) больше уплаты 2019 года. В частности, 331,3 млн. грн. было уплачено в декабре.

Об этом сообщила начальник Северного межрегионального управления ГНС по работе с крупными плательщиками налогов Галина Феденко.

Она отметила, что индикативный показатель выполнен на 112,8%. Дополнительно в местный бюджет поступило 307 млн. грн. Наиболее весомым источником наполнения местного бюджета стали:

налог на доходы физических лиц – 1 565 млн. грн. (+10,3%);

налог на прибыль предприятий - 462 млн. грн.;

земельный налог - 479 млн. грн. (+2,5%);

акцизный налог на розничную торговлю подакцизными товарами – 132 млн. грн. (+6,3%);

налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - 39 млн. грн. (+7,1%)

Также в налоговой сообщили, что в связи с изменением минимальной зарплаты с 1 января 2021 года, изменяются ставки некоторых местных сборов и налогов, в частности:

- ставки налога на недвижимое имущество, отличное от от земельного участка для объектов жилой и/или нежилой недвижимости в собственности физических и юридических лиц – 90 грн (6 000 грн х 1,5 %);

- ставки сбора за парковку транспортных средств – 4,50 грн (6 000 грн х 0,075 %);

- ставка туристического сбора (по решению сельского, городского совета или совета объединенной территориальной общины за каждые сутки временного размещения лица в местах проживания (ночевки) в размере до 0,5 % – для внутреннего туризма и до 5 % – для въездного туризма. Теперь максимальный размер за сутки на одного до 30,00 грн - для внутреннего туризма и до 300,00 грн. – для въездного туризма.

- для транспортного налога (для легковых авто не более 5 лет от года выпуска (включительно) и среднерыночной стоимостью более 375 размеров минимальной зарплаты, т.е. более 2 250 000 грн (6 000 грн х 375). Ставка налога не изменилась и составляет 25 000 грн. в год.

Агентство Телевидения Новости