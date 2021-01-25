Акции протеста на ХТЗ из-за отсутствия света: почему произошло отключение и какая ситуация в домах сейчас?

На акции протеста жители района ХТЗ вышли сначала в субботу, потом в воскресенье и еще раз - в понедельник. Собрались на перекрестке проспекта Индустриального и улицы Библика, чтобы перекрыть дорогу. Люди говорят: света в их домах не было несколько дней.

И ничего не было, и в 8 часов, и потом в 11 обещали, люди стояли на перекрестке. Движение перекрывали. Стояли и что? Ничего нам не сделали.

Участники акции отмечают: это не первые перебои с электроснабжением в течение последних трех месяцев. Над устранением проблем работали аварийные бригады "Харьковоблэнерго", правда, в компании отмечают - эти сети не находятся на их балансе. Они принадлежат Харьковскому станкостроительному заводу. Обрыв кабеля произошел именно на территории предприятия. На заводе говорят - обычно сети обслуживают специалисты предприятия, однако аварию, произошедшую на выходных, собственными силами ликвидировать не могли. Поэтому попросили провести работы харьковских энергетиков. В компании "Харьковоблэнерго" отвечают - вечером в понедельник возобновили электроснабжение, но прогнозы сделать было трудно.

Александр Григорчук, и.о. главного инженера по городским сетям АО "Харьковоблэнерго":

Електричні мережі, на яких ми вимушені працювати - занедбані. Не обслуговувалися кілька десятків років. Персонал здесь - один енергетик і один електрик. Це не наші мережі, незнайомі мережі, тому важливе питання - забезпечення безпеки нашого персоналу.

Технический директор Харьковского станкостроительного завода Владимир Зайцев в телефонном разговоре сообщил Новостям АТН, что сети, действительно - находятся на балансе предприятия. Но их пытаются передать "Харьковоблэнерго", поскольку самостоятельно облуживать не могут из-за недостатка средств. Энергетики могли бы принять сети при определенных условиях, в частности, после ремонта подстанции, установки более современного оборудования, переоформления абонентских счетов. По словам Владимира Зайцева, у завода денег на это нет, поэтому будут просить помощи у городских властей и акционерной компании "Харьковоблэнерго".

Секретарь городского совета Игорь Терехов в своем Телеграмм-канале прокомментировал ситуацию и пообещал заняться поиском путей решения проблемы.





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