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Разные платежки: с начала года на Харьковщине новые тарифы на доставку газа

Тысячи километров сетей ежегодно обследуются газовыми компаниями Харьковщины, чтобы вовремя ликвидировать изоляционные повреждения труб и утечки газа. И благодаря этому, по словам представителей АО "Харьковгоргаз" и АО "Харьковгаз" - подача голубого топлива потребителям - безаварийная и бесперебойная.

Артем Кузниченко, старший мастер

Ми виявляємо витоки, тобто перевіряємо його на герметичність. Це мабуть найважливіше в нашій роботі. 

Сейчас же газ потребители покупают у поставщика отдельно, а газовые компании города и области занимаются исключительно его доставкой в дома.

Юлия Токранова, потребительница

Мы понимаем, что доставка газа и сам газ - это абсолютно разные платежи. Мы стараемся платить вовремя, чтобы не было у нас проблем, чтобы своевременно мы получали газ. Поэтому никогда у нас перебоев не было.

Ольга, потребительница

Проблем с газоснабжением пока что нет, стабильно газ поставляется. 

На Харьковщине с начала года действуют новые тарифы на доставку газа - эти средства идут на поддержание газовых сетей в рабочем состоянии, ликвидации аварий и замену изношенных газопроводов.

 

Агентство Телевидения Новости

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