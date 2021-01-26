На Харьковщине за сутки - более двухсот новых случаев коронавируса, умерли 8 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 207 новых случаев заболевания коронавирусом.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания на сайте СНБО, всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрирован 76671 инфицированный COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1333 человека, за минувшие сутки умерли 8 заболевших.

При этом 66178 заболевших уже выздоровели (424 из них – за прошлые сутки), 9160 человек еще болеют, причем 225 инфицированных сейчас находятся в активной фазе заболевания.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз COVID-19 был подтвержден у 50 человек.

Агентство Телевидения Новости