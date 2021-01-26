Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

Сегодня, 26 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьководоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Героев Труда, 12-б (п. №4, стояк), ул. Астрономическая, 44-а,в, ул. Новошишковская (ч/с), ул. Шишковская (ч/с), ул. Чебышева (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Шишковская, 8, 10, 12, ул. Старошишковская, 10 до 20:00 26.01.21 г.

Индустриальный район:

ул. Мира, 86 (п. №6, спаренный стояк) до 17:00 26.01.21 г.

Московский район:

ул. Познанская, 2 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 26.01.21 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №5, стояк) до 20:00 26.01.21 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №3, стояк) до 20:00 27.01.21 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №7, спаренный стояк) до 20:00 26.01.21 г.

Холодногорский район:

ул. Чеботарская, 34 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 26.01.21 г.

Шевченковский район:

ул. Новгородская, 12 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 16 до 20:00 26.01.21 г.

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