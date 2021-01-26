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Похищение харьковчанина: суд отправил двух подозреваемых в СИЗО

Похищение харьковчанина: суд отправил двух подозреваемых в СИЗО

В Харькове суд избрал меру пресечения двум подозреваемым в похищении 26-летнего мужчины, которого на парковке торгового центра по улице Академика Павлова днем 21 января неизвестные силой затащили в автомобиль «Mercedes».

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по решению суда задержанные будут находиться под арестом 60 суток без права внесения залога.

Напомним, похищенного харьковчанина нашли и освободили правоохранители 23 января. Пострадавший был связан веревками. Он рассказал, что его постоянно избивали и унижали. Никаких требований к похищенному злоумышленники не выдвигали. Также  полицейские задержали двух мужчин, которые наблюдали за потерпевшим.

В настоящее время 46-летнему и 45-летнему задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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