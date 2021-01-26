В Украине за сутки выявили 2 779 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 2 779 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"2 779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 января 2021 года. В частности, заболели 95 детей и 175 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы – 891 человек; летальных случаев - 133; выздоровелы –12 538 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.
Таким образом количество инфицированных с начала пандемии в Украине составило 1 197 107 человек, 22 057 заболевших умерли, выздоровели 965 835 заболевших.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (375), а также в Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.
Количество новых случаев заболевания в регионах за сутки:
г. Киев - 375 случаев;
Винницкая область - 53 случая;
Волынская область - 93 случая;
Днепропетровская область - 108 случаев;
Донецкая область - 46 случаев;
Житомирская область - 20 случаев;
Закарпатская область - 103 случая;
Запорожская область - 276 случаев;
Ивано-Франковская область - 255 случаев;
Киевская область - 78 случаев;
Кировоградская область - 17 случаев;
Луганская область - 56 случаев;
Львовская область - 167 случаев;
Николаевская область - 30 случаев;
Одесская область - 211 случаев;
Полтавская область - 100 случаев;
Ровенская область - 81 случай;
Сумская область - 37 случаев;
Тернопольская область - 95 случаев;
Харьковская область - 207 случаев;
Херсонская область - 37 случаев;
Хмельницкая область - 15 случаев;
Черкасская область - 122 случая;
Черновицкая область - 192 случая;
Черниговская область - 5 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 25 января, в Украине выявили 2 516 новых случаев COVID-19.