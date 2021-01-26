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В части двух районов Харькова отключили отопление и горячую воду

В части двух районов Харькова отключили отопление и горячую воду

В части Московского и Шевченковского районов Харькова сегодня, 26 января, отключили теплоснабжение и горячую воду.

Об этом сообщили в КП "Харьковские тепловые сети".

Так, в Московском районе по улице Гвардейцев-Широнинцев ремонтируют участок тепломагистрали.

В связи с этим с 10.00 до 22.00 отопление и горячую воду отключили в 45 жилых домах, одном детском саду, одной школе и 41 ведомстве по улице Гвардейцев-Широнинцев, В. Стуса, Писемского и проспекту Юбилейному.

Также в Шевченковском районе ремонтные работы проводят по улице Новгородской.

В связи с этим с 9.00 до 18.00 отопления не будет в школе №132 по улице Новгородской, 1.

 

Агентство Телевидения Новости

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