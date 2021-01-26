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На Донбассе – семь обстрелов за сутки, ранен военный

На Донбассе – семь обстрелов за сутки, ранен военный

На Донбассе за сутки незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Фейсбук.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север неподалеку от Южного боевики дважды открывали огонь из оружия разных видов - минометов 120 калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Хутор Вильный противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также сообщается, что в результате обстрелов получил ранения один украинский военный. Раненого оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

С начала текущих суток вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, доавили в штабе ООС.

Агентство Телевидения Новости

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