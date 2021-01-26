В Украину после оттепели идет похолодание

Температура воздуха по всей Украине с сегодняшнего дня, 26 января, начнет снижаться, ожидаются умеренные морозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, неделя в Украине в целом будет влажной. Во вторник начнет понемногу холодать: "идет похолодание в "минус".

В течение дня 26 января ожидается 0+3 градуса, в западных областях от 2 мороза до 2 тепла.

Теплее будет на востоке и юге Украины, также в Днепропетровской области.

26 января осадки останутся только в северной части Украины, а дождь и мокрый снег расположатся вдоль полосы от Одесской через Черкасскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.

Ветер в Украине с юго-восточного сменится на юго-западный, будет порывистым, до сильного.

Как отметила синоптик, в связи с ухудшением погоды осложнится и ситуация на дорогах.

Днем во вторник осадки ослабнут и прекратятся.

В дальнейшем будет продолжаться снижение температуры воздуха.

Однако, по словам Диденко, сильных морозов не будет, ожидаются небольшие, максимум умеренные.

Агентство Телевидения Новости