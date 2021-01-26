Футболист получил шипами бутсы в лицо

Буквально несколько сантиметров, и остался бы без глаза.

В матче Чемпоиншипа - второго по силам английского футбольного дивизиона, между командами "Мидлсборо" и "Блэкберн" футболист "Блэкберна" Джарред Брэнтуейт с всвоей штрафной площади "приложился" шипами бутсы к лицу Дэфла Фрая из "Мидлсборо".

Бутса рассекла кожу, и из-под глаза Фрая потекла кровь.

Арбитр умудрился не увидеть нарушения правил в этом эпизоде.

Сам же матч завершился победой "Блэкберна" 1:0.





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