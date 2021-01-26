В Украине рекордно упали запасы угля

На складах теплоэлектростанций запасы угля составили 455 тысяч тонн, что является историческим минимумом. Об этом на заседании НКРЭКУ заявил директор Укрэнерго Виталий Зайченко.

"К сожалению, склады угольных электростанций выработаны до уровня, который, наверное, является самым низким за весь период независимости Украины. По состоянию на 25 января на складах ТЭС находится 455 тыс. тонн угля, из них антрацитовой группы 163 тыс. тонн и газовой группы 291 тыс. тонн. Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тыс. тонн антрацита на Луганской ТЭС и 105 тыс. тонн на Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает. Осталось на всех остальных станциях 220 тыс. тонн, которых абсолютно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны", – сказал Зайченко.

Он отметил, что на прошлой неделе энергосистему удалось сбалансировать благодаря наращиванию импорта электроэнергии из Беларуси. По данным Укрэнерго, беларусский импорт в период с 18 по 24 января увеличился с 6,3 до 9,4 млн кВт-ч в сутки.

В настоящее время дальнейшему наращиванию импорта из Беларуси препятствует недостаточная пропускная способность между энергосистемами двух стран, которая составляет 900 МВт при текущей потребности Украине в импорте на уровне 1,5 ГВт.

"Без достаточных поставок угля сбалансироваться можно будет или при переходе на сжигание природного газа, или за счет отключения потребителей", – подчеркнул Зайченко.

Напомним, в Укрэнерго заявили о критической нехватке угля еще 19 января. Менее чем за три месяца запасы угля на складах телоэлектростанций упали в 5,2 раза.

Агентство Телевидения Новости