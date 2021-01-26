"Укрзалізниця" повысит стоимость билетов на все поезда: как экономить

Уже с 1 марта 2021 года "Укрзалізниця" начнет индексацию цен на железнодорожные билеты. Ежемесячно до конца года проезд по всем направлениям будет дорожать на 2%. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, это необходимо, ведь сейчас цены на билеты занижены.

К концу 2021-го цены увеличатся на 20%. Для тех, кто передвигается на небольшие расстояния, рост цен будет не так ощутим. Но тем, кто пользуется наиболее популярными направлениями, новая цена может серьезно ударить по кошельку. К примеру, проезд в плацкарте из Киева во Львов сейчас стоит 190 грн, а уже в декабре будет равняться 232 грн.

Самый ощутимый рост цен будет на билеты в "Интерсити". Например:

Сейчас по направлению Киев-Львов билет первого класса на такой поезд обойдется в 676 грн, а после подорожания он может стоить уже 811 грн.

Проезд таким же транспортом по направлению Киев-Одесса пока стоит 710 грн, а уже в декабре будет 852 грн.

Чтобы сэкономить на проезде, в пресс-службе Мининфраструктуры советуют украинцам брать билеты заранее. Тогда их можно будет приобрести до 40% дешевле, чем в последний день. Но все же стоит отметить, что железнодорожные перевозки становятся все менее конкурентными, сравнительно с другими видами транспорта.

В пресс-службе "Укрзалізниці" сразу отметили, что запланированная индексация "далека от покрытия существующих затрат". С этим соглашается и экс-министр инфраструктуры 2016-2019 Владимир Омелян. По его словам, 20% к стоимости билета сгенерируют дополнительных 500 или 600 млн грн, при этом пассажирский сектор сейчас наносит около 10 млрд грн убытков в год.

Однако данная убыточность на зарплатах менеджеров не отображается.

К примеру, бывший глава предприятия Евгений Кравцов зарабатывал около 570 тыс. грн в месяц. Нынешний глава Владимир Жмак утверждает, что его зарплата ниже, чем у предшественника, но цифру не оглашает.

Не обижены зарплатой и члены наблюдательного совета "Укрзалізниці". Глава наблюдательного совета Шевки Аджунер за период с 2018 по 2020 год заработал 13,8 миллионов гривен. Его коллега Кристиан Кун за период работы на должности получил 11,7 млн грн. Еще один член совета, Андреас Матье, заработал столько же.

На этом фоне украинцы активно обсуждают состояние вагонов. Есть сайт, на котором пассажиры делятся впечатлениями о поездках. Здесь можно найти десятки фотографий "дырявых" или покрывшихся льдом окон, переполненных мусорных ящиков, а также грязных сидений.

Агентство Телевидения Новости