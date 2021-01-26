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В Украине 1 февраля начнется регистрация на ВНО – 2021

В Украине 1 февраля начнется регистрация на ВНО – 2021

1 февраля в Украине стартует регистрация на ВНО – 2021.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Регистрация продлится до 5 марта.

Такой срок устанавливает календарный план подготовки и проведения ВНО - 2021, утвержденный приказом МОН от 30.09.2020 №1210, сообщается на сайте Харьковской областной госадминистрации.

«До 30 апреля 2021 года зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирования», - отмечается в сообщении.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику:

 - 21 мая - химия,

 - 24 мая - испанский, немецкий, французский языки,

 - 25 мая - английский язык,

 - 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта),

 - 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература,

 - 4 июня - история Украины,

 - 7 июня - физика,

 - 10 июня - биология,

 - 15 июня - география.

Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.

Напомним, участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по 5-ти учебным предметам.

Содержание сертификационных работ будет соответствовать программам внешнего независимого оценивания, утвержденным приказами МОН от 26 июня 2018 №696, от 20 декабря 2018 №1426, от 4 декабря 2019 №1513.

 

Агентство Телевидения Новости

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