Цены на теплоснабжение для населения Харьковщины в этом сезоне повышаться не будут - ХОГА

Цены на теплоснабжение для населения Харьковщины в этом сезоне повышаться не будут.

Как передает пресс-служба ХОГА, об этом 26 января во время брифинга сообщил советник председателя облгосадминистрации Сергей Магдисюк.

По его информации, на территории Харьковской области с начала отопительного периода 2020-2021 годов в большинстве населенных пунктов области услуги по теплоснабжению населению предоставляются по тарифам предыдущего отопительного периода.

«Органы местного самоуправления заверили Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОГА, что доработают отопительный сезон согласно прошлогодним тарифам. Тарифы на тепло, горячую, холодную воду и водоотведение повышаться до конца отопительного сезона не будут», - сказал Сергей Магдисюк.

Также он напомнил о том, что по поручению Президента Украины Кабмин принял решение о предельной цене на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

НКРЭКУ определила максимальную цену на распределение газа до 1,79 грн за кубометр.

Обновленные цены на газоснабжение будут действовать с 1 февраля до конца отопительного сезона.

Обновленные платежки пользователи получат уже в марте.

Агентство Телевидения Новости