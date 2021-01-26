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В Дергачевском районе выявили подпольную нарколабораторию: изъято 8 кг психотропного вещества на 700 тысяч гривен

В Дергачевском районе выявили подпольную нарколабораторию: изъято 8 кг психотропного вещества на 700 тысяч гривен

В одном из поселков Дергачевского района Харьковщины местный житель наладил на территории частного домовладения деятельность лаборатории по производству особо опасного психотропного вещества PVP.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

В ходе обыска правоохранители изъяли примерно 8 кг готового психотропного вещества. 

Как отметили в прокуратуре, ориентировочная стоимость такого большого количества нарковещества по ценам черного рынка составляет 700 тысяч гривен. 

Также из дома изъяты жидкости, специальные ингредиенты (прекурсоры), химическое принадлежности и средства для изготовления вещества.

Уголовное производство открыто по факту производства и изготовления с целью сбыта особо опасного психотропного вещества в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Мужчина задержан, сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Все обстоятельства уголовного преступления устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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