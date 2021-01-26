В Харькове из семьи, жившей в антисанитарных условиях, изъяли двоих детей

В центре Харькова из семьи, проживающей в антисанитарных условиях, полицейские изъяли двоих малолетних детей – двухлетнего мальчика и шестилетнюю девочку.

Видео с места событий опубликовал в соцсетях харьковский активист и блогер Евгений Зуб.

Ранее в соцсетях сообщалось о том, что в доме на улице Рымарской,16 активисты обнаружили семью с маленькими детьми, которая проживала в захламленной квартире. При этом мусором была завалена даже лестница в подъезде.

"Я много видел ситуаций с детьми, но такое - впервые. В центре города квартира полностью завалена мусором. Сотрудники полиции еле открыли дверь", - рассказал активист.

Также в квартире жили несколько собак.

По словам активиста, на улицу их не выводили, и животные отправляли свои естественные потребности прямо в квартире.

Детей после осмотра медиками скорой помощи изъяли сотрудники ювенальной превенции. Малышей отправили на обследование в 18-ю городскую больницу.

Мать детей – харьковчанка 1990 года рождения.

По предварительной информации, всего женщина имеет пятерых детей.

Все подробности уточняются у полиции.

Агентство Телевидения Новости