Эксперты ВОЗ не рекомендуют делать американскую вакцину Moderna беременным и подросткам

Использование вакцины Moderna на данном этапе не рекомендуется беременным женщинам и людям младше 18 лет. Об этом говорится в опубликованных рекомендациях консультативной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения.

Так, американскую вакцину Moderna не должны принимать люди с тяжелой аллергией на какой-либо компонент вакцины.

Кроме того, использование вакцины Moderna пока не рекомендуется беременным женщинам.

Однако если они работают в сфере медицины, то вакцинация возможна.

Также вакцинировать можно женщин, которые кормят грудью. Прекращать грудное вскармливание после вакцинации не рекомендуется.

До получения результатов дальнейших исследований вакцину нельзя вводить лицам моложе 18 лет.

Отмечается, что вакцина безопасна и эффективна для людей с хроническими заболеваниями, такими как гипертония, диабет, астма, болезни легких, печени или почек.

Людей из приоритетных групп с ослабленным иммунитетом следует вакцинировать после дополнительных консультаций.

Хотя эта вакцина еще не утверждена ВОЗ для включения в Список применения в чрезвычайных ситуациях, она прошла проверку Европейским медицинским агентством (EMA) и, следовательно, соответствует критериям ВОЗ.

Доказано, что вакцина Moderna эффективна примерно на 92% в плане защиты от COVID-19, начиная с 14 дней после первой дозы.

При этом известные мутации не снижают эффективность вакцины.

Агентство Телевидения Новости