Харьковский горсовет продал бизнесмену помещение стоимостью 3,5 млн. гривен: прокуратура обратилась в суд

Прокуратура требует отменить решение Харьковского городского совета об отчуждении частному предпринимателю помещения стоимостью около 3500000 гривен.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, соответствующий иск о признании незаконным и отмене решения горсовета, признании недействительным договора купли-продажи и возвращении территориальной общине объекта недвижимости направлен прокуратурой в суд.

По информации руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, установлено, что в сентябре 2017 года решением Харьковского городского совета частному предпринимателю предоставлено разрешение на выкуп помещения, расположенного в Харькове на улице Сумской. В июле 2018 был заключен соответствующий договор купли-продажи. Рыночная стоимость указанных помещений составляет около 3500000 гривен.

Как отмечается, по нормам законодательства, выкуп применяется только в отношении объектов приватизации, которое не продано на аукционе, по конкурсу. Еще одно условие для получения арендатором права на выкуп - осуществление им улучшения арендованного имущества, которое невозможно отделить от соответствующего объекта без нанесения ему вреда, в размере не менее 25% его рыночной стоимости.

«Установлено, что фактически никаких улучшений частным предпринимателем проведено не было, следовательно, право на выкуп объекта приватизации отсутствует, а Харьковский городской совет как субъект права коммунальной собственности не имел права отчуждать эти помещения иначе, как в рамках процедуры торгов», - рассказали в прокуратуре, добавив, что нарушение норм действующего законодательства и стали основанием для направления соответствующего иска в суд.

Агентство Телевидения Новости