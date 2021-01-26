В Харьковском военном госпитале прооперировали бойца, раненого в зоне ООС на Луганщине

В Харьковском военном госпитале прооперировали бойца, который накануне получил ранения в зоне проведения Операции Объединенных сил на Луганщине. Известно, что это - воин 92 ОМБр, ему 22 года.

Сейчас военнослужащий здесь - в Харьковском военном госпитале. В Харьков его доставили накануне вечером. После дополнительных обследований врачи решили проводить операцию. Сейчас угрозы жизни бойца нет, он пришел в себя и самостоятельно дышит.

СЕРГЕЙ ШИПИЛОВ, ведущий хирург Харьковского Военно-клинического медицинского центра Северного региона

Проведена комп’ютерна томографія, і виникли покази для виконання йому малоінвазівного втручання з метою усунення всих ушкоджень правої плевральної порожнини. Була ушита легеня, що дозволило достатньо швидко хворому повернути самостійне дихання, і на ранок він вже в свідомості, і проходить подальше лікування

Во время операции, рассказали медики, были удалены осколки ребра. Его раздробило пулей. Сколько времени понадобится для выздоровления, медики не прогнозируют. Говорят - при таких ранениях важно, как пройдет первая неделя после операции

СЕРГЕЙ ШИПИЛОВ, ведущий хирург Харьковского Военно-клинического медицинского центра Северного региона

У нього досить важке наскрізне поранення легенів. Є ще прояви того, що легеня не повністю відновилась. Тому ми вважаємо, що прогноз в нього буде сприятливий, але можливо про це буде казати через 5,7 діб

О раненом известно, что ему двадцать два года. Он - боец ​​девяносто второй бригады и это его второй военный контракт. Ранения он получил в результате обстрела наших позиций российскими оккупантами. Всё произошло на Луганщине, вблизи поселка Золотое.

Агентство Телевидения Новости