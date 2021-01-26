В Харьковской области сформированы мобильные бригады для вакцинации от COVID-19. Кого будут прививать в первую очередь?

В Харьковской области за последние сутки выявили 207 новых случаев заболевания коронавируса, 8 человек умерли. В Украине же за эти сутки зафиксировано почти 3 тысячи таких случаев. И хотя в правительстве говорят, что жесткий карантин сдержал пандемию, главный удар по коварному вирусу должна нанести вакцинация, которая, по словам Владимира Зеленского, начнется уже в феврале.

Владимир Зеленский, президент Украины

Вже в лютому почнеться вакцинація, ми чекаємо, що незабаром в Україну прйиде 1 млн доз вакціни, першій млн доз - від провідної міжнародної кампанії.

О какой именно вакцине идет речь, в правительстве пока не говорят. Как и о том, когда она появится в регионах.

В Харькове, говорят, в первую волну за неделю планируют сделать прививки 10000 - 15000 человек.

Геннадий Бондарчук, дир. Облдепартамента здравоохранения

В першу хвилю вакцинації будуть вакціновані медичні співпрацівники опорних лікарень, працівники поліції, військовослужбовці, які несуть службу в зоні АТО. Сформовані мобільні бригади, план розроблен, очикуємо лише поставки вакцини.

В то же время врачи-инфекционисты говорят, что начинать вакцинацию нужно в тех группах, которые рискуют заболеть наиболее тяжело.

Что касается других, то к концу весны, по мнению Андрея Волянского, уже более - менее сформируется коллективный иммунитет, который сдержит заболевание.

Андрей Волянский, врач-иммунолог

Я считаю, что и сейчас прививать нужно лишь группы риска - людей пожилых, людей с хроническими заболеваниями, я подчеркну, людей медицинского риска, а не профессионального. Я не считаю, что она нужна молодым больным медикам и полицейским

Что касается вакцинации всех желающих, то даже в частных клиниках, говорит иммунолог, любая вакцина появится не скоро. Ведь для этого нужна государственная регистрация.

Что же касается самих горожан, то среди них есть как те, которые ожидают прививки, так и такие, что относятся к нему с осторожностью.

Алена

Доверяю все-таки, много же научных сотрудников работало над ее разработкой, она проходила какое-то тестирование, было исследование, я доверяю. Мы должны думать не только о своей безопасности, а о безопасности окружающих, мы же не сами живем, не обособленно.

Андрей

Мы все переживаем, потому что коронавирус тяжело передается и лечится. Вакцинация - это один из способов защиты своего организма и себя.

Олеся

Потому что я не знаю, какая будет завозиться вакцина. Может быть, спустя время, когда будут какие-то результаты, тогда - да.

По данным опроса Харьковского института социальных исследований, проведенного в декабре, и в рамках которого было опрошено 1500 респондентов, готовы сделать прививку от «ковида» около 40% населения, в то время как не готовы и скорее, не готовы - около 50%.

Агентство Телевидения Новости