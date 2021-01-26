На Харьковщине продолжаются тарифные протесты. Чиновники готовят ценовые гарантии после отопительного сезона

Несмотря на то, что решением правительства цены на поставку газа населению с первого февраля снижена до 6,99, транспортировки его по области ограничено суммой 1,79 без НДС, люди продолжают выходить на тарифные митинги.

Накануне жители села Пересечное Дергачевского района перекрыли Сумскую трассу. Говорят, платежи за газ уже превышают суммы их пенсий, потому заявленного снижения цен мало - нужно уменьшить хотя бы до 5 гривен за куб.

Хотя бы пять гривен! И транспортировку убрать полностью! Свет, они нас пугают так! Мы ж идем в аптеку, а потом в магазин! Мы старики в основном, а дети? Как ты ребенку докажешь, что не за что купить?!

Как можно, если 2,5 тысячи, а платить 4 тысячи, как это?! Нам не надо не субсидий, ничего, вы сделайте так, чтобы мы могли платить, и все!

В областной администрации признают, что закон обратной силы не имеет, и платежки за январь никто переначислять не будет. Но в марте, говорят чиновники, люди уже почувствуют разницу. И эти ограничения будут действовать до конца отопительного сезона.

Сергей Магдисюк, советник председателя ХОГА по коммунальным вопросам

Всі органи місцевого самоврядування підтвердили, що вони допрацююють до кінця опалювального сезону на рівні тих тарифів, що були прийняті ще у минулому році. Тобто зростання тарифів на горячу воду та опалення, а також воду та водовідведення не буде.

Кроме этого, напоминает Магдисюк, в Украине есть возможность сменить поставщика газа. Для этого не нужно проводить новые трубы - ведь за их обслуживание абоненты платят отдельно.

Поставщика, а их сейчас в Украине около полусотни, выбирать можно любого, ориентируясь на цену и сервисы, и заключать новые договоры. Этот вопрос снова станет актуальным после завершения отопительного сезона, когда государственная регуляция, скорее всего, завершится. Но для того, чтобы обеспечить население социальными гарантиями, с поставщиками ведутся переговоры о возможности подписания годового договора, когда абоненты смогут получать газ по неизменной цене в течение всех 12 месяцев.

Сергей Магдисюк, советник председателя ХОГА по коммунальным вопросам

У нас була така практика у вересні 2020 року, коли у нас була запропонована ціна за один метр кубічного газу на рівні 4 гривні 90 копійок, тобто люди мали можливість з ПДВ платити за такий продукт та користуватись такою ціною протягом року в незалежності від подорожчання чи зменшення. Такі продукти розробляються від інших постачальників, вони можуть з`явитись вже навесні.

Что касается электроэнергии, говорит Магдисюк, то для владельцев тех домов, где единственным источником обогрева является именно она, планируют предлагать компенсации.

Агентство Телевидения Новости